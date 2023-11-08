"المنزل الذكي" و"سيارة عيون الخفاش".. ابتكارات طلاب نجع حمادي فى"يوم الاختراع"

نظم قسم الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة نجع حمادى التعليمية شمال قنا ، يوم "الاختراع والابتكار"، بمقر مركز الموهوبين بالمدرسة المشتركة الابتدائية بنجع حمادي، لعرض ابتكارات وابداعات طلاب وطالبات مدارس الإدارة التعليمية.

شهد فعاليات المعرض، أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي "، الذي جاء تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وتنفيذا لتوجيهات الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التربية والتعليم.





وقال عبده وزيري، رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة نجع حمادي التعليمية، إن فعاليات يوم " الاختراع والابتكار" تضمنت عرض عدد من الطلاب المخترعين والمبتكربن بمختلف المدارس لبعض ابتكاراتهم.

و أضافت نيفين نبيل، مسؤول الموهوبين بتعليم نجع حمادي، بأن من بين الإبتكارات " المدينة الذكية "للطالب إياد محمد مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات بنجع حمادي، والتي توفر الطاقة، وبها مستشعرات الحرائق والدخان، و مستشعرات لقياس نسبة الماء في التربة.

وتابعت مسؤول الموهوبين، أن الطالبين معاذ محمد، وفتحى عبد الرحمن بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات بنجع حمادي، تحدثا عن مشروعهما الذي يتمثل في صناعة سيارة ذاتية القيادة، مزودة بحساسات لتفادى الحوادث، تدعم نظرية عيون الخفاش، والتي لاقت استحسان الحضور من قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادي.