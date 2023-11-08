عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.. محافظ قنا يلتقى مسئولى التأمين الصحى

اجتماع التأمين الصحى
اجتماع التأمين الصحى

التقي اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالديوان العام، مسئولي فرع جنوب الصعيد لهيئة التأمين الصحي، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال العيادات ومستشفى التأمين الصحي بمحافظة قنا، ومناقشة سير العمل في منظومة التأمين الصحي والجهود المبذولة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتورة سماح فخر الدين، مدير مستشفى التأمين الصحي بقنا ، والدكتور محمد وهمان، رئيس قسم الأورام، الدكتور عبدالناصر مختار، مدير إدارة مكافحة العدوى و الجودة بالفرع، وأحمد أبوالمجد، مديرعام الشئون القانونية بالمحافظة.

 

إطلاق إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي جزيرة الحمودى بقنا

محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بمحور أبوتشت - دار السلام

 

استمع محافظ قنا ، إلى شرح تفصيلى من مدير عام فرع التأمين الصحى بجنوب الصعيد، حول الخدمات التى يقدمها فرع التأمين الصحي والمستشفى للمرضى المنتفعين.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم خدمات طبية مميزة لهم، وعلى ضرورة إلتزام الأطباء بالحضور فى المواعيد المحددة لهم، مع توفير أقصى درجات الراحة للمرضى أثناء تلقيهم الخدمة، موجهاً بضرورة توفير استراحات وأماكن انتظار لائقة بالمرضى.

كما أثني محافظ قنا، علي جهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة التامين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، من خلال تحمل العبء الأكبر نظراً لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.

اجتماع التأمين

IMG-20231108-WA0035
IMG-20231108-WA0035
IMG-20231108-WA0034
IMG-20231108-WA0034
IMG-20231108-WA0036
IMG-20231108-WA0036
IMG-20231108-WA0037
IMG-20231108-WA0037
IMG-20231108-WA0038
IMG-20231108-WA0038
قنا التأمين الصحي مستشفى التأمين الصحي تحسين مستوى الخدمات أماكن انتظار لائقة بالمرضى اطقم التمريض المرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

الوقف التام | قرار عاجل للحفاظ على استقرار العملية التعليمية في المدارس

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يبحث إنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة بقوص

محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات الإدارات التعليمية

ترشيحاتنا

تعرف علي خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم

عن عمر 28 عاما.. لدغة عنكبوت تنهى حياة فنان شهير

لو مسافر للعمل.. تعرف على خطوات التأشيرة المؤقتة

الفلسطينية الوحيدة بداخله| النواب الأمريكي يلوم رشيدة طليب بسبب الاحتلال.. كيف دافعت عن نفسها؟

زيادة أسعار السجائر في مصر.. من وراء الأزمة؟

الوزراء يكشف عن دور مؤسسة التمويل الدولية «IFC» كمستشار لبرنامج الطروحات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ