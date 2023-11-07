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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي جزيرة الحمودى بقنا

محطة رفع صرف صحي
محطة رفع صرف صحي الحمودى

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والعميد حازم محمد، ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، و أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة، وحافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

 

 

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وأوضح محافظ قنا ، بأن محطة رفع صرف صحي جزيرة الحمودي مقامة علي مساحة ٥٥٠ متر ، بقدرة ٧٠ لتر / ثانية، وتتكون من محطة الرفع التي تضم ٣ طلمبات، وشبكة انحدار بطول ١١٣٧٠ متر ، وخط طرد لصرف مياه المحطة إلي محطة رفع فاو قبلي بطول ٦٧٠ متر و قطر ٣١٥ مم.

 

وأضاف الداودى، بأن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها ، وذلك من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين.

 

و أكد الداودى، بأن محافظة قنا تشهد كم كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة، ويأتي علي رأس تلك المشروعات، مشروعات الصرف الصحي وتوصيله لكافة القرى بعد عقود من عدم توافر الخدمة بها.


 

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