ضخ 30 طن سكر بمنافذ البيع بمحافظة قنا بسعر 27 جنيه .. اليوم

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، سوف يتم ضخ 30 طن سكر بسعر 27 جنيه للكيلو جرام مساء اليوم الاثنين على منافذ المحافظة المنتشرة بالمدن والقرى.

أوضح محافظ قنا، بأن طرح كميات سكر بأسعار مخفضة يأتى في إطار مبادرة " خفض أسعار السلع" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الداودي، بأن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع داخل المدن التسعة، ومقار الوحدات المحلية للقرى، منتشرة بجميع مدن وقرى المحافظة ، تقوم بتوفير السكر بسعر مخفض.

أشار محافظ قنا ، إلى أنه لا يحق للمواطن شراء أكثر من 1 كجم سكر، حتى يتسنى لجميع المواطنين الإستفادة من مبادرة تخفيض الأسعار.

يذكر أن محافظة قنا تطرح كميات كل فترة على منافذ البيع التابعة لها بمختلف المراكز، وسط إقبال كبير من قبل المواطنين للاستفادة من العروض المقدمة ضمن مبادرة مجلس الوزراء.