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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 63 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقنا

حملات إزالة تعديات
حملات إزالة تعديات بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت اليوم الاثنين في إزالة 63 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة و الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

 

جاء ذلك عبر بيان اعلامى، صادر عن ديوان عام محافظة قنا، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية.

 

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وأضاف محافظ قنا ، بأن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية.
 

وأشار الداودى، إلى أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 63 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 4 أفدنة و 19 قيراط ليبلغ اجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الايام الماضية 267 حالة علي مساحة 19 فدانا و 7 قيراط.
 

وأوضح محافظ قنا ، بأن هناك متابعة لاي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل معها فوراً، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.

 

وشدد الداودى، على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات و مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.


 

حملات إزالة تعديات الأراضى الزراعية

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قنا الوحدات المحلية الأراضى الزراعية مديرية الزراعة إيقاف ظاهرة التعديات حقوق الدولة

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