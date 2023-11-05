رئيس جنوب الوادي يوجه بإصلاح الأجهزة الطبية المعطلة بمستشفيات قنا الجامعية

شدد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، على ضرورة إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة بمستشفيات قنا الجامعية والعمل على صيانتها وإصلاحها، حتى تعمل بشكل منتظم.

جاء ذلك خلال اجتماع بجامعة جنوب الوادى، لمتابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، ومناقشة الأعطال الموجودة ببعض الأجهزة الطبية والعمل على إصلاحها وصيانتها.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، ضرورة إعداد قاعدة بيانات تشمل تاريخ شراء الجهاز والشركة الموردة وعقود الصيانة وغيرها من البيانات.

كما أوصى عكاوى، بعقد دورات تدريبية لمسئولي الصيانة بالمستشفيات الجامعية حتى يتم اعداد كوادر في هذا المجال و العمل على إدراج قسم خاص بهندسة الأجهزة الطبية و العلمية بكلية الهندسة.

حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، ومديرى عموم إدارات مكتب رئيس الجامعة، الشئون القانونية، الاحتياجات، الإدارة الهندسية.