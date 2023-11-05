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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات الإدارات التعليمية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، اعتمد حركة مديرى عموم الإدارات التعليمية، وذلك فى سياق هيكلة وتدوير مديري الإدارات التعليمية لضخ دماء جديدة وضمان تقديم الخدمة للمواطنين وإنجاز الأعمال علي أكمل وجه.

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن الحركة تضمنت، تكليف وفاء رشاد، مديراً عاماً لإدارة قنا التعليمية، وعبد الله القباني مديراً عاماً لإدارة قوص التعليمية، وعفت وزيري مديراً عاماً لإدارة نجع حمادي.

 

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وتابع السيد، أن الحركة شملت أيضا تكليف طارق نور الدين، مديراً عاماً لإدارة دشنا التعليمية، و بخيت محمد مديراً عاماً لإدارة قفط التعليمية، وعلاء الفقي مديراً عاماً لإدارة نقادة التعليمية، و ربيع دنقل مديراً عاماً لإدارة الوقف التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، كما شملت الحركة تكليف عبدالمنعم قاصد، مديراً عاماً لإدارة أبوتشت، و عبد الرسول صقر مديراً عاماً لإدارة فرشوط، وأبوالوفاء عبد السلام، وكيل إدارة الوقف التعليمية.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اجتماعا بمديرى عموم الإدارات التعليمية، لمناقشة خطة عمل الفترة القادمة، ومتابعة تنفيذ التكليفات الوزارية بشأن العملية التعليمية والأنشطة الطلابية.

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