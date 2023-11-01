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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي تحصد عدة مراكز متقدمة فى فعاليات "كلايماثون صعيد مصر"

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن تحقيق طلاب الجامعة عدة مراكز متقدمة فى مسابقة كلايماثون صعيد مصر، حيث فاز بالمركز الأول فريق green hydrogen من جامعة جنوب الوادي والمركز الثالث فريق Green fodder من جامعة جنوب الوادي.

 

وتابع عكاوى: كما فاز بالمركز الرابع Hariry جامعة جنوب الوادي والمركز الخامس Aqua Nourish جامعة جنوب الوادى، والمركز السادس Climate game جامعة جنوب الوادى، والمركز السادس مكرر Flourish جامعة جنوب الوادى.

 

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و أوضح عكاوى، أن مؤتمر كلايماثون صعيد مصر، أقيم تحت رعاية وزارة البيئة، وهيئة التعاون الدولى الألمانى بمصر خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2023، تحت عنوان" كلايماثون صعيد مصر - نحو توطين الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ مصر 2050 "، بمشاركة طلاب الجامعة.

و أشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن المؤتمر يأتى فى ظل دور البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع الوعي البيئي بقضايا البيئة وتغير المناخ بين فئات المجتمع، خاصة الشباب وبمشاركة طلاب جامعات الصعيد"أسيوط- سوهاج- الوادى الجديد- جنوب الوادى- الأقصر- أسوان".

من جانبه أضاف الدكتور عبدالرحيم يوسف، منسق برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية، أن جامعة جنوب الوادي الأهلية فازت بالمركز الخامس مكرر بفريق Recycling pionners وذلك تحت إشراف الدكتور هاني أحمد، بكلية الهندسة جنوب الوادى.

 

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