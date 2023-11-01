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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة جنوب الوادي يبحث استحداث جامعة قنا التكنولوجية

مجلس جامعة جنوب الوادى
مجلس جامعة جنوب الوادى

استعرض مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، التوصية باستحداث جامعة قنا التكنولوجية داخل الحرم الجامعى على مساحة 27 فدان داخل أسوار الجامعة ومخاطبة وزارة التعليم العالى.

 

كما وافق مجلس الجامعة، على إقامة المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلاج الطبيعي تحت عنوان"رؤية جديدة للحياة من خلال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل" في الفترة من  14 إلى 16 فبراير 2024و عقد المؤتمر الرابع لقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب بمدينة الغردقة في الفترة من 1- 4 مايو2024 وعقد مؤتمر لقسم الأورام بكلية الطب بالتعاون مع الشبكة المصرية لأبحاث السرطان خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير2024 بمدينة الأقصر.

 

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ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على بروتوكول التعاون بين كلً من جامعة جنوب الوادي والجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك نحو افتتاح مركز للتطوير المهني بالجامعة وفرعها بالغردقة، وعلى برتوكول تعاون بين وحدة التدريب التابعة لكلية العلوم وشركة تكنوستيم بأسيوط، و بروتوكول التعاون بين الجامعة و المعهد العالي للخدمة الاجتماعية.


و أحيط مجلس جامعة جنوب الوادى، علماً بموافقة كل من: الكاتب الصحفى مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، على تمويل كرسي بحثي باسم المرحوم الدكتور محمود بكري، لبحوث الاعلام ودوره في توثيق التراث القنائي، وموافقة الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار على تمويل كرسي بحثي لبحوث آثار نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت.

وقدمت الدكتورة كريمة كمال، الأستاذ المساعد بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا، عرضاً لإجراءات الحملة الاعلامية للسمعة المؤسسية بمستشفيات قنا الجامعية.

ووافق المجلس على اعتماد الإمكانيات المادية والبشرية الخاصة بالدبلوم العام  والخاص في الدراسات الاسلامية" بنظام الساعات المعتمدة" واعتماد الامكانيات المادية والبشرية الخاصة ببرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي الأهلية وفتح برنامج كلية الفنون والتصميم بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

 

وقرر المجلس ترشيح الدكتور محمد محمود علي الجهيني، الأستاذ المتفرغ بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في تخصص الآثار الإسلامية، والموافقة على دليل الخدمات العامة لجامعة جنوب الوادي المقدم من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

ووافق المجلس على تعيين الدكتور أبو الحمد مصطفي صالح عثمان- فى وظيفة أستاذ بكلية التجارة، وتعيين الدكتورة عبير عبدالمعز، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الزراعة، والتعيين في درجة مدرس للدكتور الطيب عبد العال مصطفى، بكلية الطب، والدكتورة دعاء محمد سيد عمر، فى وظيفة مدرس بكلية التربية بالغردقة.

 

 

 

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