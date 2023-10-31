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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إحالة مسئولي ومعلمي مدرستين بفاو بحري للشئون القانونية بقنا

جولة إدارة دشنا التعليمية
جولة إدارة دشنا التعليمية

قررت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة دشنا التعليمية بـ قنا، إحالة مدرستين للشئون القانونية، لتقصيرهم في أداء العمل وذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قامت بها لمتابعة انتظام العملية التعليمية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

رافقها خلال الجولة، اسماعيل خلف الله، مدير المرحلة وأحمد حلمي، مدير التعليم الثانوي وعبد الحميد عبده، مدير المتابعة.

 

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 وتفقدت رشاد، خلال زيارتها مدرسة فاو بحري الابتدائية، وتابعت انتظام الحضور والانصراف وسجلات مدير المدرسة وسجلات غياب وحضور التلاميذ وتفعيل لائحة الانضباط، وقررت تحويل عدد من الأخصائيين للتحقيق لعدم تفعيل لائحة الانضباط والمشاركة المجتمعية وعدم استيفاء السجلات الخاصة بالتربية الاجتماعية، وموجه التربية الاجتماعية لعدم متابعتهم وكذلك معلم فصل لضعف مستوى الطلاب للشئون القانونية.

كما تفقدت مدير إدارة دشنا التعليمية، مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بفاو بحري وتابعت تفعيل لائحة الانضباط وانتظام الاشراف اليومي انتظام الحضور والانصراف وتفعيل الاشراف اليومي ونظافة المدرسة، وقررت تحويل معلم اللغة العربية والأخصائى الاجتماعى للتحقيق، لعدم وجود سجلات التربية الاجتماعية للشئون القانونية ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

ووجهت بتحقيق الانضباط الإداري والتزام كافة العاملين باللوائح والقوانين المنظمة، مشددة على تفعيل لائحة الانضباط المدرسى وإلتزام كافة المدراس بتنفيذها. 

 

جولة إدارة دشنا التعليمية

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قنا إدارة دشنا التعليمية انتظام العملية التعليمية مدرسة فاو بحري الابتدائية المشاركة المجتمعية

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