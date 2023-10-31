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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة نجع حمادى

اعتماد المخطط الاستراتيجي
اعتماد المخطط الاستراتيجي لنجع حمادى

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، المخطط الاستراتيجي لمدينة نجع حمادي، وذلك طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية.
 

جاء ذلك بحضور الدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس السيد البدوي، المدير الإقليمي للتخطيط العمراني بأسوان، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى، وأشرف أنور، رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

 

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أوضح محافظ قنا ، بأن مساحة المخطط الاستراتيجي لمدينة نجع حمادى بلغ 507 فدان، وذلك بعد اعتماده من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وبعد عرضه علي مجلس الوزراء.

 

أضاف محافظ قنا، بأن اعتماد المخططات الاستراتيجية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين.

 

وتابع محافظ قنا ، كما يساهم المخطط فى منع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة، في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

قنا المخطط الإستراتيجي الهيئة العامة للتخطيط التنمية العمرانية نجع حمادى وزارة التنمية المحلية مدينة نجع حمادى مجلس الوزراء رؤية مصر 2030

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