ضمن مشروع «حيّنا».. توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي بقنا

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي ضمن مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا» بمدينة قنا.

وقع البروتوكول كل من: رانيا هدية، الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

وأوضح محافظ قنا ، بأنه بموجب بروتوكول التعاون سوف تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، 3 وحدات ترشيح طبيعي بهدف توفير المياه النظيفة من خلال تكنولوجيا فعالة وصديقة للبيئة، كما يهدف البروتوكول لرفع مستوي الوعي لدي المجتمع المحلي للحفاظ علي المياه وبناء قدرات النظراء المحليين.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا " يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.

وتابع الداودى، حيث يتمثل الهدف العام للمشروع في تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشـة، السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حامد حجازى، المدير الوطني للمشروع بالهيئة، والمهندس عمرو لاشين، المدير التنفيذي للمشروع بالبرنامج.