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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث إنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة بقوص

محطة قمامة قوص
محطة قمامة قوص

استعرض اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المواقع المقترحة لإنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة بمركز قوص، وذلك فى إطار بدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة البلدية التى تشمل" مصنع تدوير المخلفات – مدفن صحى" بتمويل من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد نصر، مدير إدارة البيئة، و الدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والمهندس الحسينى محمد، مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، وأحمد أبوالمجد، مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

 

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واطلع محافظ قنا ، على عدد من المواقع المقترحة بمركز قوص لإختيار أنسب موقع مطابق للإشتراطات والبعيدة عن الكتلة السكنية، لإقامة محطة وسيطة لتجميع وترحيل القمامة من مدينة قوص والقرى المحيطة بها، لإستكمال منظومة جمع ونقل القمامة وخفض تكاليف عمليات النقل لمواقع التخلص المباشر  للمخلفات.

وأشار محافظ قنا، إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيراً نظرًا لخطورته على صحة المواطن والبيئة، مؤكداً حرصه الشديد للإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى مواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.

وتابع الداودى، وذلك ضمن منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة، وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الجمالي والحضارى، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.

محطة فمامة قوص

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