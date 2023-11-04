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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية.. محافظ قنا يفاجئ مستشفى التأمين الصحي

مستشفى التأمين الصحى
مستشفى التأمين الصحى بـ قنا

فاجأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مستشفى التأمين الصحي، وعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة التابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظام تأدية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي المترددين وحسن معاملتهم.

 

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتورة سماح فخر الدين، مدير مستشفى التأمين الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

 

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تفقد محافظ قنا ، قسم العلاج الكيماوي لمرضي الأورام بمستشفى التأمين الصحي بقنا، للإطمئنان علي مستوي وسرعة تأدية الخدمة الطبية، واستفسر من المرضي عن مستوي رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم وحسن معاملة الأطباء وهيئة التمريض لهم، موجهًا المسئولين بإعداد نظام اداري لتنظيم وتقليل أوقات انتظار المرضى.

كما تابع الداودى، سير العمل بعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة، و تفقد عددا من العيادات الطبية والصيدلية، واطمأن من المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة، موجهاً بضرورة حسن معاملة المرضى من جانب الأطباء واطقم التمريض وأفراد الأمن بالعيادات، وكذلك توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وحصر جميع المتطلبات والعمل على توفيرها في أسرع وقت، بما يضمن تقديم الخدمات للمنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصري، منوهًا أن محافظة قنا ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية في القريب العاجل.

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