محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء تطبيق المنظومة الرقمية المميكنة بالوحدات المحلية

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ما تم تنفيذه نحو تطبيق المنظومة الرقمية بمحافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حموده، السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و محمود محمد، المشرف العام على مراكز المعلومات و المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندس صالح محمود، مدير مديرية الطرق، وأحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمي بمركز المعلومات، وأحمد شاهين، ممثل فرع الشركة المصرية للإتصالات بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا ، خلال الإجتماع تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع داخل المحافظة، وسرعة إعداد خطة زمنية محددة موضح بها الوضع الراهن والاحتياجات المطلوبة وخطوات التحول نحو تطبيق المنظومة الرقمية، كما كلف المسئولين بسرعة توفير كافة البيانات اللازمة للقائمين على تصميم البرامج الرقمية.

وأكد الداو ى، أهمية منظومة التحول الرقمي كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن المحافظة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي وتوفير البنية الأساسية للإتصالات من الألياف الضوئية في كل القطاعات الحكومية من خلال الشركة المصرية للإتصالات ضمن منظومة التطوير الشامل وطبقا للقوانين المدمجة بالعقد كخطوة أولى للإنطلاق في هذا المجال الحيوي الهام، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " التى تستهدف فى أحد محاورها تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية بما يسمح بتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطن.