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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بمحور أبوتشت - دار السلام

محور أبوتشت دار السلام
محور أبوتشت دار السلام

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية، بمشروع محور «أبوتشت - دار السلام»، لمتابعة الأعمال الإنشائية والتأكد من انتظام معدلات تنفيذ المشروع، والوقوف على المعوقات ووضع الحلول الفورية لها.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة علي تنفيذ المشروع، ومسئولي الشركة المنفذة لمشروع المحور.

 

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تفقد محافظ قنا ، مسار المحور  بما يتضمنه من الجسر البري والأعمال الصناعية كالكباري والأنفاق والبرابخ لتفادي تقاطعات الطرق والترع الطولية، لافتاً إلي أنه تم الإنتهاء من تنفيذها بالكامل.

وتابع محافظ قنا ، جولته بتفقد الكوبرى المقام علي نهر النيل بنسبة تنفيذ بلغت ٧٠٪، وتابع أعمال تمهيد التربة الزلطية و تركيب أعمدة الإنارة والنيوجيرسي بطول المحور، مشيراً إلي أن نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال الخاصة بالمحور داخل نطاق محافظة قنا بلغت ٧٣ ٪.

استمع محافظ قنا، خلال جولته بالمحور إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع ونسب التنفيذ، والجدول الزمني للإنتهاء من تنفيذ المحور بالكامل، مشيداً بالجهد المبذول من جميع الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة خلال تنفيذ المحور، وتذليل أي عقبات تعترض انتظام سير العمل.

وأكد الداودى، بأن إنشاء محور «أبوتشت - دار السلام» يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تقليل المسافات بين المحاور المقامة على نهر النيل إلى 25 كيلومترا كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل، والمساهمة في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية ومشروعات التنمية المستدامة.

يذكر أن محور «أبو تشت - دار السلام» يتم تنفيذه بطول 28 كيلومترا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبو تشت والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام، حيث تقع مساحة 15.5 كيلومتر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، و 12.5 كيلومتر داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج، ويتكون المحور من اتجاهين بإجمالي عرض 28.7 متر، يشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويضم المحور 30 عملا صناعيا وهى"كوبري النيل بطول 1.3 كيلومتر- 15 كوبري علوي - 8 برابخ - 6 أنفاق".


 

محور أبوتشت دار السلام

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قنا أبوتشت دار السلام مشروع المحور الأنفاق نهر النيل مشروعات التنمية المستدامة سوهاج

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