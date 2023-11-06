جنوب الوادى تطلق مشروع إعداد نظام معلومات جغرافي للخدمات الأمنية والعامة بالجامعة

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن إطلاق مشروع إعداد نظام معلومات جغرافي لخدمات النظافة والتشجير والخدمات العامة بالجامعة SVU- S.S.&P.S. GIS System.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لإعداد المشروع والتي تضم الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور حمدان سعد نجار، مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بالجامعة.

و أوضح عكاوى، بأن المشروع يهدف إلى وضع نظام معلومات جغرافي وقاعدة بيانات لتقسيم المسطح الأرضي بالجامعة إلى مربعات" Sectors"، يتم ترقيمها وتحديد أبعادها بشكل دقيق ويخصص لكل مربع مسؤول متابعة أمنية من مسؤولي الأمن الداخلي بالجامعة، ومسؤول للنظافة من عمال الخدمات المعاونة بالجامعة، ومسؤول حدائق من إدارة الحدائق بالجامعة.



وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، إضافة لإعداد لقيام مشرف مرور يومي يقوم بمتابعة كافة تلك الأعمال يومياً بكل مربع، ويقوم برفع تقرير يومي عن مستوى الخدمات المقدمة لرئيس الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة قيام المشروعات الأخرى بالتنسيق مع اللجنة لإتمام أعمالها وأهمها لجنة ترقيم أعمدة الإنارة بالجامعة ولجنة ترقيم المدرجات والمباني.



