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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر لتوسيع التغطية الصحية الشاملة

منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
خاطر عبادة

أشادت منظمة العمل الدولية بجهود مصر في تعزيز الحماية الصحية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، من خلال بناء القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل.


برنامج لبناء القدرات بالشراكة مع التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك على خلفية تنظيم المنظمة، بالشراكة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برنامجاً لبناء القدرات في يوليو 2026، في إطار مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة"، بمشاركة مسؤولين وخبراء من المؤسسات الوطنية.


ويهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات الدولية وتطوير القدرات في مجالات تمويل الصحة والحوكمة والتحول الرقمي وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، بما يشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.


الاتحاد الأوروبي: دعم الإصلاحات الصحية ركيزة الشراكة مع مصر

وفي هذا السياق، أكدت آن كوفود، رئيسة فريق حوكمة الهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن دعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأشارت إلى أن الاستثمار في تعزيز المؤسسات وإتاحة الرعاية الصحية للجميع يدعم تنمية رأس المال البشري المصري والازدهار على المدى الطويل.

هولندا تعلن دعمها لتوسيع التغطية

من جانبه، أكد بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى مصر، أن دعم إصلاحات الصحة والحماية الاجتماعية في مصر يمثل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأعلن استعداد بلاده لمواصلة دعم مصر وشركاء الأمم المتحدة في توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي واللاجئين والمهاجرين، بما يعزز شمول المجتمع والاقتصاد وقدرتهما على الصمود.

منظمة العمل الدولية مصر التغطية الصحية الشاملة

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