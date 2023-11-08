محافظ قنا: ضرورة الانتهاء من مشروعات"حياة كريمة" وإزالة المعوقات لتسليمها بوقتها

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الإنتهاء منها والجارى تسليمها، والمشروعات التى ما زالت يجري العمل بها، تمهيداً للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام محافظة قنا ، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.



استعرض محافظ قنا ، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة، ومنها قطاعات" الكهرباء، الصرف الصحى، مياه الشرب، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز، الإتصالات، الطرق، تبطين الترع، الوحدات الاجتماعية".

كما بحث محافظ قنا ، أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالاضافة إلى متابعة الموقف النهائي لإستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

و شدد الداودى، علي المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف علي سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.

حضر فعاليات الاجتماع، محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، ومسئولي دار الهندسة.