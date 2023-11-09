خلال أول أسبوع تشغيل تجريبى..مستشفي نجع حمادي العام يستقبل1687مواطنا

قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن مستشفى نجع حمادي العام الجديدة، استقبل أكثر من ١٦٨٧ مواطنا بالعيادات الخارجية منذ تشغيلها تجريبياً في الأول من نوفمبر وحتي السادس من الشهر الجارى٠

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، أن المستشفي قدم خدماته لـ ١٨٣ مريضا في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، ٤٥٩ أطفال، ١٠٠ مسالك بولية، ٣٥١ جلدية، ١٢٧ نساء، ٣١٠ رمد، ٣٢ علاج طبيعي،٩٠ مخ وأعصاب.



وأشار بدران، إلى أن مستشفيَى نجع حمادي الجديدة يقع علي مساحة ٣٨٠٠ م٢، بطاقة ١٧٣ سرير وتتكون من طابق أرضى و ٦ أدوار مكرر، يحتوي الطابق الأرضي علي"الطواريء- الأشعة- صيدليات- شبكة الغازات- المطبخ- المغسلة- المشرحة- النفايات- مخازن".

وتابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، فيما يحتوي الطابق الأول علوي بالمستشفي علي قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة وقسم العيادات الخارجية ويضم" ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية" وقسم المناظير، ويحتوي الطابق الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات.

و أضاف بدران، فيما يضم الطابق الثالث قسم الولادة وقسم الحضانات" ١١ حضانة مبتسرين - ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل"وقسم النساء والولادة" ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير اقامة نساء وولادة" وسكن أطباء وقسم الصدر، ويشمل الطابق الرابع، قسم إقامة المرضى" ٥١ سرير اقامة تخصصات" و ٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات" ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسره تحضير" قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة" ١١ سرير - سرير عزل".

و أشار الدكتور حيدر عبد الحميد، مدير مستشفي نجع حمادي العام، إلي استعداد المستشفي لاستقبال المواطنين وتوقيع الكشف اللازم عليهم من خلال فريق طبي متكامل يضم العيادات الخارجية، الصيدلية، المعمل والأشعة، بهدف تذليل المشقة علي المواطنين وحصولهم علي الرعاية الصحية اللازمة.