نائب محافظ قنا يبحث تطبيق منظومة البريد الإلكترونى المؤمن بين المصالح الحكومية

بحث الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، آلية تطبيق منظومة البريد الإلكترونى المؤمن بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بقنا، ضمن منظومة التحول الرقمى التى بدأتها الدولة.

جاء ذلك خلال بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمى بالمحافظة، والمهندس أحمد شاهين، مدير فرع شركة "WE"، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، وأحمد جابر، وكيل وزارة القوى العاملة، ومسئولى البريد الإلكترونى بمديريات التربية والتعليم، والموارد المائية والرى، والتضامن الاجتماعى، و الشباب والرياضة، والصحة، والتنظيم والإدارة.





وقال نائب محافظ قنا إن الاعتماد على البريد الالكترونى المؤمن فى المراسلات بين المؤسسات الحكومية، يأتى فى إطار منظومة التحول الرقمى التى تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيقها وتعميمها فى جميع مؤسسات الدولة.

وأوضح أن البريد الإلكترونى المؤمن سوف يساهم فى الحفاظ على سرية المراسلات والمعلومات المتداولة بين المؤسسات الحكومية، وكذلك الحد من استهلاك الأوراق، وتحقيق السرعة فى إرسال واستقبال المخاطبات.

وشدد عمر، على سرعة إنشاء البريد الإلكترونى الخاص بكل مديرية، على أن يتم إنشاؤه على حساب "Microsoft Outlook"، والإفادة بعناوين البريد الإلكترونى لكل جهة، حتى يتسنى للمسئولين اعتمادها، تمهيداً للتعامل بها رسمياً.

وأكد نائب محافظ قنا أن الاعتماد على البريد الإلكترونى المؤمن فى المراسلات الحكومية، يعد خطوة هامة نحو تفعيل التحول الرقمى، والاستفادة من المميزات التى توفرها التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز وتحسين وسائل التواصل بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.



