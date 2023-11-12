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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الطب البيطرى تنظم 5 قوافل علاجية إرشادية بمراكز قنا

حملة بيطرية
حملة بيطرية

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن استعداد مديرية الطب البيطرى لتنظيم 5 قوافل علاجية بيطرية إرشادية بمراكز نجع حمادى وقفط وقوص والوقف وقنا ، في الفترة من 12 إلي 16 نوفمبر الجارى.

وأوضح محافظ قنا ، أن القوافل تتم بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، ومعهد بحوث صحة الحيوان، وصندوق التأمين على الماشية وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

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وأضاف الداودي، أنه تم تنظيم القافلة الأولى اليوم بقرية هو بمركز نجع حمادى، ومن المقرر تنظيم قافلة غداً الإثنين بقرية البراهمة بمركز فقط، ويوم الثلاثاء بقرية حجازة بمركز قوص، ويوم الأربعاء بقرية المراشدة بمركز الوقف، ويوم الخميس بقرية الجبلاو بمركز قنا.

و أشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، إلى أن هذه القوافل ستقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين في القرى المستهدفة بمحافظة قنا ، بالإضافة لعقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات.

و أكد مدير عام الطب البيطرى بـ قنا ، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع في تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا في القرى بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

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