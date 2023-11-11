عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعا للتوعية بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ندوة جامعة جنوب الوادى
ندوة جامعة جنوب الوادى

أكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى،  أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتعزيز الانتماء للوطن وأهمية النزول للمشاركة، حيث أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بجامعة جنوب الوادى، بحضور عادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، وطروب طلبة، أمين عام الجامعة المساعد، و مديري العموم و أمناء الكليات، ومديري الإدارات بالجامعة، لمناقشة التوعية بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

 

كريمة كمال وكيلاً لكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادى

"المنزل الذكي" و"سيارة عيون الخفاش".. ابتكارات طلاب نجع حمادي فى"يوم الاختراع"

وتناول الاجتماع دور الجامعة وما تستطيع تقديمه لكافة منسوبي الجامعة للمساعدة في التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير وسائل الانتقال إلى اللجان الانتخابية كنوع من المسئولية المجتمعية والواجب الوطنى.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن المشاركة تعبر عن وعى المواطن بأهمية الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها واجباً وطنياً.

 

وأشار عكاوي، إلى ضرورة مشاركة كافة منسوبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب ومسئولية مجتمعية ووطنية وعلى ضرورة نقل الخبرة وتوعية الآخرين بأهمية المشاركة الإيجابية والتماسك بوحدة الصف والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وعدم ترك الفرصة لأعداء الوطن لزعزعة استقرار الوطن ونشر الشائعات والفتن. 

جامعة جنوب الوادى

IMG-20231111-WA0060
IMG-20231111-WA0060
IMG-20231111-WA0062
IMG-20231111-WA0062
IMG-20231111-WA0064
IMG-20231111-WA0064
IMG-20231111-WA0065
IMG-20231111-WA0065
IMG-20231111-WA0063
IMG-20231111-WA0063
جامعة جنوب الوادي الانتخابات الرئاسية الانتماء للوطن مسئولية مجتمعية الشائعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

موضوعات متعلقة

ضمن حملة"صوتك مستقبلك"..ندوة بمركز النيل للإعلام بقنا حول"المشاركة السياسية مسئولية وطنية"

تعدت على تلميذة بالضرب والسب..التحقيق مع أخصائية اجتماعية بمدرسة ابتدائية بنجع حمادى

ترشيحاتنا

قمة الرياض تؤكد تمسكها بمبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي الإسرائيلي

القمة العربية الإسلامية تطالب بالتحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف محيط مجمع الشفاء في غزة

هيوصله لحبل المشنقة.. شهادة غير متوقعة من أب ضد ابنه في جريمة ببورسعيد

القمة العربية الإسلامية تؤكد ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين وإدانة الجرائم البغيضة للاحتلال

قالت الشهادة على الهوا .. تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

ماري مالون.. طاهية الموت التي قضت 26 عامًا في العزل الصحي

جريمة كبرى.. إسرائيل تواصل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين| تعرف على الأسباب

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ