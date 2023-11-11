رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعا للتوعية بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتعزيز الانتماء للوطن وأهمية النزول للمشاركة، حيث أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بجامعة جنوب الوادى، بحضور عادل أحمد مصطفى، أمين عام الجامعة، وطروب طلبة، أمين عام الجامعة المساعد، و مديري العموم و أمناء الكليات، ومديري الإدارات بالجامعة، لمناقشة التوعية بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وتناول الاجتماع دور الجامعة وما تستطيع تقديمه لكافة منسوبي الجامعة للمساعدة في التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير وسائل الانتقال إلى اللجان الانتخابية كنوع من المسئولية المجتمعية والواجب الوطنى.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن المشاركة تعبر عن وعى المواطن بأهمية الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها واجباً وطنياً.

وأشار عكاوي، إلى ضرورة مشاركة كافة منسوبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب ومسئولية مجتمعية ووطنية وعلى ضرورة نقل الخبرة وتوعية الآخرين بأهمية المشاركة الإيجابية والتماسك بوحدة الصف والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وعدم ترك الفرصة لأعداء الوطن لزعزعة استقرار الوطن ونشر الشائعات والفتن.