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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كريمة كمال وكيلاً لكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادى

د كريمة كمال
د كريمة كمال

أصدر الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قراراً بتعيين الدكتوره كريمه كمال، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الإعلام.

 

يذكر أن الدكتورة كريمة كمال، تتولى حالياً  مسئول الحملة الإعلامية للسمعة المؤسسية لجامعة جنوب الوادي، ومسئول الحملة الإعلامية لمستشفيات قنا الجامعية.

 

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كما ترأس كمال، لجنة التقنيات والإعلام بمركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي، و مدير وحدة التعلم الالكترونى، بكلية الإعلام، فضلاً عن توليها مسئولية مدير تحرير المجلة العلمية لبحوث الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

 

وحصلت كريمة كمال، على لقب مدرب معتمد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية فى"التحول الرقمي"، ومن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، و مدرب معتمد ريادة الأعمال بجامعة جنوب الوادي.

 

كما شغلت كمال، خلال الفترة السابقة منصب مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا، فضلاً عن مشاركتها الدائمة فى العديد من الفعاليات التعليمية والمجتمعية.

 

 

د. كريمة كمال
جامعه جامعة جنوب الوادي كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال كريمة كمال قنا

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