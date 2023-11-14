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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة يتابع الإنشاءات بمستشفي الرمد الجديدة بمدينة قنا

جولة مستشفى قنا العام
جولة مستشفى قنا العام

 

أجري الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، جولة تفقدية لمستشفي الرمد الجديدة والتي يجري بناؤها وسط مدينة قنا وفقاً لأحدث الإنشاءات والتجهيزات.

 

رافقه خلال الحولة، الدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة بـ قنا ، وناجي صديق نافل، ممثل آل المرزوق بدولة الكويت، ولفيف من قيادات المديرية، والدكتورة سمر عاطف، مديرة إدارة التخطيط والدكتور محمود عبدالهادى، مدير المكتب الفنى.

 

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وتفقد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ،الأعمال الإنشائية بالمستشفي والتي يجرى إنشاؤها علي مساحة ٤٠٠٠ متر مربع، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير ودعم المنظومة الصحية وفتح منافذ خدمية متنوعة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

 

وأشار بدران، إلى أن المستشفى الجديد سوف يمثل نقلة نوعية نحو الإرتقاء بالخدمات الصحية المتنوعة والتي كان المواطنون يلجأون إليها للحصول علي خدمات الرمد بدلاً من التوجه للمحافظات المجاورة.

 

يذكر أن مستشفي الرمد الجديدة وضع حجر الأساس لها الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرفقته اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة ١٧ يوليو الماضى.

 

 

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