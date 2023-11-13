عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات البنية التحتية بمدينة الأمل

اجتماع مدينة الأمل
اجتماع مدينة الأمل

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بخطوط وشبكات المرافق بمجمع الأمل السكنى بمركز نجع حمادى.

 

جاء ذلك بحضور حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء أشرف بركات، واللواء محمد شاهين، ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس أشرف عبد السلام، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

مديرية الطب البيطرى تنظم 5 قوافل علاجية إرشادية بمراكز قنا

سكرتير مساعد قنا يقود حملة مرورية لمتابعة إلتزام سائقى الأجرة بالتعريفة المقررة


ناقش نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق الداخلية والتي بلغت نسبة تنفيذها 99 %، و تنفيذ شبكة الصرف الصحى، بالاضافة إلى مناقشة المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعى.

 

وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني، من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

 

جدير بالذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية" تعليمية، صحية، إدارية، اجتماعية، ثقافية، رياضية، أمنية، بريدية، محطات وقود، منشآت ترفيهية، مسطحات خضراء".

 

 

 

 

قنا مجمع الأمل السكنى نجع حمادى شبكات المرافق الصرف الصحى المظهر الحضاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

كذب في كذب.. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

موضوعات متعلقة

المجتمع المدني بقنا يكشف لـ "صدى البلد" أحدث طرق مواجهة زواج الأطفال

حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب "غير المرخصة" بصحراء حجازة في قنا

ترشيحاتنا

النواب يوافق على تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا

رقم صادم.. جيش الاحتلال يكشف عدد الهجمات على غزة منذ بدء الهجوم البري|فيديو

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية لـ الجولة 12 بالدوري الإنجليزي

القاهرة الإخبارية: مباحثات مصرية أمريكية للتهدئة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

متى شهر جمادى الأولى 2023 ؟.. الإفتاء تستطلع هلاله مساء اليوم

الحكومة توافق على تشكيل لجنة لفض التشابكات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية.. هيدي كريم تستعرض رشاقتها | شاهد

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

فيديو

أزمات النجوم| نجاة سهر الصايغ وجراحة لحورية فرغلي وياسمين رئيس في المستشفى

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ