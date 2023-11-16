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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم 23 نوفمبر الجاري.. صرف 850 حكما قضائيا متأخرا للمعلمين بقنا

مدير عام إدارة قنا
مدير عام إدارة قنا التعليمية

قالت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية ، إن جون جمال، مندوب المديرية المالية بالإدارة التعليمية، أكد صرف ٨٥٠ حكماً من الأحكام القضائية المتأخرة يوم ٢٣ نوفمبر الجارى، بجانب صرف المستحقات المالية المتأخرة تباعاً عقب دعم البند المالى بجزء من المبالغ المطلوبة لدعم المستحقات المتأخرة للمعلمين.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام الإدارة التعليمية بـ قنا، مع شئون العاملين بالإدارة لبحث كافة الأمور التى تعمل على سرعة إنجاز العمل من خلال إيجاد الحلول والتسهيلات لصرف المستحقات المتأخرة لجميع الزملاء المعلمين.

 

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وشددت خلف الله، على جميع العاملين بالديوان الالتزام بالتواجد داخل الأقسام حتى يتم انجاز العمل بيسر وسرعة لجميع المعلمين، مؤكدة أن الإدارة التعليمية تعمل على دفع عجلة التنمية المهنية والإدارية بما يتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

وأشارت مدير عام إدارة قنا التعليمية، إلى أنه تم عمل احصائيات كاملة لمتطلبات المعلمين من الأحكام القضائية المتأخرة والمستحقات المالية بعد اجتماعات مع مسؤولى المديرية المالية وشئون العاملين، حيث تم الاتفاق على تحديد جدول زمنى لصرف كافة المستحقات المالية.

 

وأضافت خلف الله، بأنه تم التشديد على تواجد الإداريين بديوان عام الإدارة لتسهيل الإجراءات التى تصب فى صالح المعلمين، مضيفة بأنها تسعى إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه كافة العاملين بالمنظومة التعليمية بالإدارة، من أجل عملية تعليمية مستقرة ومتميزة تعود بالنفع على بلادنا.

 

قنا الأحكام القضائية المتأخرة التعليمية المستحقات المتأخرة للمعلمين صرف المستحقات المعلمين رؤية مصر ٢٠٣٠

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