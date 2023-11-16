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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأحد..انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقنا

حملات تحصين الماشية
حملات تحصين الماشية بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجارى، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى تهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.

وأضاف “الداودى”، أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

 

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ووجه محافظ قنا ، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها.

 

وناشد الداودى، المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بـ قنا، بأنه من المقرر تحصين الحيوانات بلقاحىّ الحمى القلاعية وهما "الثلاثى المتعدد- الثنائى" أو لقاح الحمى القلاعية المدمج، بالإضافة إلى لقاح حمى الوادى المتصدع.

 

وأضاف يوسف، بأنه سيتم تحصين العجول الصغيرة من عمر 3 أشهر بلقاح النيموباك مع لقاحىّ الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، على أن يتم التحصين بجرعة تنشيطية بعد شهر من إعطاء الجرعة الأولى.

 

وأكد مدير عام الطب البيطرى بقنا ، بأن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، لافتاً إلى أنه سوف يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتعريف المربين بهما وأعراض كل منهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.

 

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