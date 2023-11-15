بغرض السرقة.. السجن المؤبد لعامل أنهى حياة ربة منزل في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المؤبد لعامل، فى التهمة الموجهة إليه بقتل ربة منزل لسرقتها فى قرية كلاحين التابعة لمركز قفط.

صدر الحكم برئاسة المستشار مؤمن رضوان رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبدالجوا، و علي جمال وكيل النيابة العامة، و أمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.

تعود وقائع القضية إلى ١٢ مارس ٢٠٢٣ عندما تلقى مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قفط، يفيد بالعثور على جثة هـ.م.ج ٢٧ عاماً ، ربة منزل داخل منزلها بقرية كلاحين قفط.

وتبين تحريات المباحث أن م.ع.ف" ٣١ سنه، عامل، وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغل سكنه بجوار المجنى عليها، و مساعدتها فى أعمال خاصة بالمنزل، وقرر سرقة المنزل فى عدم وجوها.

وتمكن من دخول المنزل، إلا أنه فوجىء بعودتها مع طفلها، فتربص لها بعد أن خرجت من غرفتها وانهال عليها ضرباً بالعصا، حتى فارقت الحياة، واستولى على تليفونها المحمول وفر هارباً.

و تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة قفط، من ضبط المتهم، والذى أقر بارتكاب الجريمة بغرض السرقة، دون أن يقصد قتلها، فأحيل للنيابة العامة، ومنها لمحكمة جنايات قنا والتى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد.



