وكيل وزارة الصحة بقنا يجتمع بمديري المستشفيات للتصدى للأمراض المعدية

ناقش الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، تفعيل دور فريق الترصد بالمستشفيات، والوقوف علي التحديثات الوزارية نحو الأمراض المعدية وطرق التصدي لها، إضافة للتدقيق الصحيح في تشخيص الأمراض المعدية التي ترد للمستشفيات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، ضم مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، بحضور الدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية ومديري الإدارات المعنية بالمديرية.

استهل وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، الإجتماع بتقديم الشكر لمديري المستشفيات والفرق التابعة لهم علي جهدهم المتواصل فى التخفيف عن المرضي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

و أشار بدران، إلى أن الاجتماع تطرق إلى العديد من الأمور التنظيمية بالمستشفيات ومن أهمها : الاستعداد لأمراض الشتاء بالمستشفيات والتى قد تزداد خلال تلك الفترة، مع تفعيل دور منسق التدريب بكل مستشفي ومتابعته لخطة إدارة التدريب بالمديرية، و التعاون مع مديري مدارس التمريض بالمستشفيات لتطوير العملية التعليمية بتلك المستشفيات.

وتابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما تم تشكيل لجنة بكل مستشفي لتفعيل دور السلامة والصحة المهنية وتدريب العاملين بتلك اللجنة علي مهام عملهم، وفحص كافة الطفايات والبدء في صيانتها بالمنشآت الصحية.

و أضاف بدران، بأنه جرى الاتفاق على استقبال حالات الحروق بالإستقبال بالمستشفيات وعمل الإسعافات الأولية للحالة المصابة حتي التنسيق لنقلها إلي مستشفي تشمل الرعاية اللازمة لها، استقبال العناية المركزة بالمستشفيات لجميع حالات الباطنة التي تحتاج إلي عناية وفقاً للحالة الصحية للمريض.



وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، ضرورة بذل أقصي جهد للتخفيف عن المرضي ودعم سلامتهم تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وضرورة متابعة تنسيق الطوارئ بين المستشفيات علي مدار الساعة، والمتابعة الدورية للبيانات اليومية للمستشفيات.