لتقديم التهنئة..محافظ قنا يزور دير الشهيد مارجرجس بقرية المحروسة

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، دير الشهيد مار جرجس بحاجر قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، لتقديم التهنئة للأنبا شاروبيم، مطران قنا وتوابعها، والأخوة أقباط المحافظة بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس.

رافقه خلال الزيارة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائب مصطفى محمود، عضو مجلس النواب، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الازهرية، والدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الاوقاف، والدكتورة هدى سعدى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والعميد طارق لطفى، رئيس مركز ومدينة قنا، وبحضور القمص دانيال السريانى، وكيل المطرانية والقمص أمونيوس فارس، والقمص شاروبيم لطفى.



و أعرب محافظ قنا ، عن خالص تهنئته للأنبا شاروبيم ولرجال الدين المسيحي بتلك المناسبة، مشيراً إلي روح المحبة والود التى تربط ابناء الشعب المصرى فى كافة المناسبات القومية والوطنية والدينية.



وأشار محافظ قنا ، إلى أن جميع الأديان السماوية تدعو لنشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، داعيا الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعم الأمن والأمان والاستقرار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن تستمر مصر في تحقيق المزيد من التنمية المستدامة.



فيما قدم الأنبا شاروبيم، الشكر لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تقديم التهنئة، مشيرًا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، وأننا نسيج واحد وأمة واحدة نعيش فى امن وسلام، مؤكداً بأننا نعمل جميعا من اجل رفعة الوطن وعزته.



يذكر أن القديس مارجرجس ولد عام 236 ميلادية في بلدة "كبادوكيا" بتركيا، ولُقب بأمير الشهداء، حيث نال الكثير من العذاب حين ارتحل من بلدته، في عصر الاضطهاد المسيحي على يد الرومان، وحملت الكثير من الكنائس اسمه لتخليد ذكراه في مصر والعالم العربى.



