محافظ قنا ومدير الأمن يشهدان مراسم قرعة الحج العلنية بالصالة المغطاة



شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، مراسم قرعة الحج العلنية التى تشرف عليها وزارة الداخلية بمقر الصالة المغطاة بنادى قنا الرياضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية، و المتقدمين للقرعة وأسرهم.

وقال محافظ قنا ، إن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ ٥٣٨ مواطنا ومواطنة، وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا ١٤٢ تأشيرة حج.

وأكد الداودى، بأنه تم إجراء القرعة وفقا للمنظومة الإلكترونية لوزارة الداخلية بشفافية تامة، وبحضور عدد من المتقدمين، كما تم إختيار عدد من المتقدمين في القرعة الإحتياطية لأداء فريضة الحج حال تعذر سفر أحد الفائزين الأساسيين.



وهنأ محافظ قنا ومدير الأمن، الفائزين متمنين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ في هذا العام، مطالبين الحجاج الدعاء لمصر وقيادتها وشعبها، بالأمن والأمان، متمنين للجميع حجًا مبرورًا وسلامة العودة إلى أرض الوطن.



