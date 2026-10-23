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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بمشاركة 141 مرشحا.. إجراء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد الجمعة المقبلة

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

تنطلق الجمعة المقبلة 30 أكتوبر الجاري، انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، لاختيار أعضاء الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية، بمشاركة 141 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ومن المقرر أن تشهد الانتخابات اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وقصر القرار المنظم للانتخابات حق الترشح وحضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، مع اشتراط سداد الاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الهيئة بالنسبة للأعضاء الراغبين في الحضور.

وكان حزب الوفد، أغلق يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لليوم السادس والأخير، بعدما تقدم اليوم 30 مرشحًا لعضوية الهيئة العليا، ليصبح إجمالي عدد المرشحين، وفقًا للقائمة المبدئية للترشح لعضوية الهيئة العليا، 141 مرشحًا قبل التنازلات والطعون. كما ترشح لعضوية سكرتارية الهيئة الوفدية 3 مرشحين، ليصبح إجمالي عدد المتقدمين 12 مرشحًا.

انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد حزب الوفد انتخابات الوفد أكتوبر

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