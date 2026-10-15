بعد غلق باب الترشح.. 141 لعليا الوفد و12 للسكرتارية إجمالي المرشحين للسباق الانتخابي

أغلق حزب الوفد، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لليوم السادس والأخير، بعدما تقدم اليوم 30 مرشحًا لعضوية الهيئة العليا، ليصبح إجمالي عدد المرشحين، وفقًا للقائمة المبدئية للترشح لعضوية الهيئة العليا، 141 مرشحًا قبل التنازلات والطعون. كما ترشح لعضوية سكرتارية الهيئة الوفدية 3 مرشحين، ليصبح إجمالي عدد المتقدمين 12 مرشحًا.

وتقدم في اليوم الأخير بأوراق ترشحهم لعضوية الهيئة العليا كل من: أحمد حسان، وعبد الناصر خير، وأشرف أبو العنين، وعصام ماضى ، وأحمد رائف، ووائل عبد الفتاح، وطه عبد الجواد، وعلاء غراب، وجرجس أبو السعود فرويز، وعبد الله الشلقاني، ومحمود طايع، وطارق سعد صالح، وفريد الأجرب، ومحمد النمر، وأحمد حسونة، وفيصل الجمال، وسعيد عبد المسيح عبد الله، ومحمد عبد السلام أبو السعود، وباسم رجب، وعمر الجندى ، وسامي الطراوي، وإيهاب محروس، وعلاء شوالي، ومحمد أبو العينين، وأحمد جاويش، وشيماء شحاتة، وهدى مطر، وإيهاب نصار، ومحمد عبد العليم داود، ونشوى الشريف.

كما تقدم لسكرتارية الهيئة الوفدية كل من: محمد شحاتة أبو تريكة، وأبانوب أسعد جرجس، وبسنت عادل عبد اللطيف.

انتخابات 30 أكتوبر اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا لحزب الوفد

وكانت أعمال اللجنة قد بدأت يوم السبت الماضي، 10 أكتوبر، وانتهت في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس 15 أكتوبر. كما تتلقى اللجنة، غدًا الجمعة وبعد غد السبت، 16 و17 أكتوبر، الطعون والتظلمات والتنازلات، والبت فيها، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر، قبل الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تشهد انتخابات 30 أكتوبر اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وقصر القرار حق الترشح وحضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، مع اشتراط سداد الاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الهيئة بالنسبة إلى الحضور.