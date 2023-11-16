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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية بقنا

اتحاد طلاب قنا
اتحاد طلاب قنا

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، رائد عام اتحاد طلاب المرحلة الثانوية، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية بمحافظة قنا عقب إجراء الانتخابات وسط أجواء ديمقراطية اتسمت بالنزاهة والشفافية، لاختيار وتشكيل المكتب التنفيذى.  

أسفرت انتخابات اتحاد الطلاب عن فوز : الطالب عبد الرحمن ابراهيم علي"إدارة قوص التعليمية" بمقعد الأمين العام، و الطالبة سلمى أحمد نبيل" إدارة قنا التعليمية" بمقعد الأمين المساعد.

 

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فيما فاز بمقعد المقرر الثقافي والدينى، الطالبة أية محمد احمد، و المقرر الفني الطالبة ملك حامد برنس، والمقرر العلمي الطالب أيمن منتصر محمود، والمقرر الاجتماعى، الطالب محمد محمود رمضان، والمقرر الرياضي، الطالب عصام سيد مبارك.

أشرف على تنفيذ  الانتخابات و تنصيب اتحاد الطلاب، أحلام محمود، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سيد مرزوق، الموجه الأول، ومحمود جابر، مختص الاتحادات الطلابية بالمديرية.

أشاد الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة التربية والتعليم بـ قنا، بالأجواء التى جرت فيها انتخابات الاتحاد التنفيذي، لافتاً إلى أنها تجربة ديمقراطية ثرية يمارسها الطلاب بأنفسهم فى ظل منظومة انتخابية نزيهة اتسمت بالمصداقية.

 

اتحاد طلاب قنا

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قنا اتحاد طلاب المرحلة الثانوية المدارس الثانوية إدارة قنا التعليمية اتحاد الطلاب انتخابات الاتحاد التنفيذي

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