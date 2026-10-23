قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزوجت صديقها عرفياً.. إعادة فتاة قاصر إلى أسرتها بعد تغيبها عن المنزل
«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي ويطرد موظفيه
مصرع شابين واصابة 3 آخرين في سباق موتوسيكلات بطريق زفتي - حنون
النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس للاشتباه بصلتهم بأعمال تجسس
منتدى مصر يخصص يومه الخامس لطرح شواغل الرأي العام ومناقشة قضايا المواطنين
الأقصر.. 85 رحلة بالون طائر تقل 2100 سائح في مشهد سياحي يبشر بالخير
شهيدان برصاص الاحتلال عند حاجز فرش الهوا شمالي الخليل بالضفة الغربية
أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول
أكرم القصاص: مصر تتحرك لدعم غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ
مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة.. أهم توصيات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول
شريف فتحي: تحقيق الأمن والأمان رفع أعداد السائحين إلى 19.4 مليون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تبدأ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب تامر عبد الحميد بشأن استيضاح سياسة الحكومة في ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، في ظل الضغوط التضخمية العالمية والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل إمداد السلع الأساسية.

ويستهدف طلب المناقشة العامة، المقدم إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الوقوف على جهود الحكومة في حماية المواطنين من غلاء الأسعار، وتقييم فاعلية منظومة الرقابة على الأسواق، ومدى قدرة الأدوات الرقابية على تحقيق الردع الفعلي للتلاعب بالأسعار.

التحول الرقمي لمنظومة الرقابة على الأسواق

وأشار طلب المناقشة إلى الجهود التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق من خلال التحول الرقمي، ومن بينها إنشاء منظومة رقمية متكاملة للتفتيش والتصنيف على الأسواق، وبرنامج «حقي» لتلقي الشكاوى، ومنظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، وتطبيق «كارت المفتش الرقمي».

كما أشار إلى المبادرات المتعلقة بتثبيت سعر الخبز المدعم وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع التأكيد على أن المواطن لا يزال لا يشعر بتحسن ملموس في الأسعار، بما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الأدوات ومدى قدرتها على ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

مخاوف من استغلال الأزمات في رفع أسعار السلع الأساسية

ولفت الطلب إلى أن الضغوط التضخمية العالمية والتوترات والأحداث الجيوسياسية ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية، التي أصبحت أسعارها تمس الأمن القومي المصري، في ظل مخاوف من استغلال بعض التجار لهذه الظروف لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين، أو ما وصفهم الطلب بـ«سماسرة الحرب».

تساؤلات بشأن فاعلية الحملات الرقابية والعقوبات الرادعة

ويتضمن طلب المناقشة استيضاح سياسة الحكومة تجاه ضبط الأسواق والأسعار، والوقوف على جهود وزارة التموين في تطوير منظومة الرقابة من خلال أدوات التحول الرقمي، وعلى رأسها «رادار الأسعار» و«كارت المفتش الرقمي» وبرنامج «حقي».

كما يستهدف التعرف على المعايير الفعلية التي تقيس نجاح الحملات الرقابية، والدور التنسيقي مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل العقوبات الرادعة، لا سيما في ضوء التوجيهات الرئاسية بإحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري.

ويستند طلب المناقشة العامة إلى المادتين 132 و254 من الدستور، والمادتين 107 و108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع طلب إعطاء الأولوية في الحديث للنائب تامر عبد الحميد، مقدم الطلب .

الجلسة العامة مجلس الشيوخ الأسواق الحكومة غلاء الأسعار الرقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

ترشيحاتنا

الوقود التقليدي

فاروبريم السويسرية تتوقع تضاعف الطلب على الوقود وسط أزمة الإمدادات في أوروبا

نتنياهو

بعد عملية الخليل.. نتنياهو يغلق الضفة الغربية أمام الدخول والخروج

كارولين ليفيت

كارولين ليفيت: العمل بالبيت الأبيض من أصعب الوظائف .. و"كاتي زكريا" لم تكن مناسبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد