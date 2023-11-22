لتعظيم الموارد.. محافظ قنا يتابع سير العمل بورشة النجارة في الجبلاو

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، انتظام سير العمل بورشة النجارة التابعة للمحافظة بقرية الجبلاو، للإطلاع على مراحل إنتاج المنتجات الخشبية، والاطمئنان على جودتها وتطبيق المعايير القياسية.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأوضح محافظ قنا ، بأنه تم استغلال مجموعة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأخشاب، والتى لم تكن مستغلة، بهدف إنشاء الورشة لتعظيم موارد المحافظة.

وأضاف الداودى، تختص الورشة بإنتاج المنتجات الخشبية، والمستلزمات المطلوبة بمشروعات الأمن الغذائي واحتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة، بالإضافة إلى إمكانية بيع الفائض من الإنتاج إلى الهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن الاهتمام بورشة النجارة يأتى فى إطار رؤية المحافظة نحو تعظيم مواردها لخدمة المواطنين.