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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا تجهز 286 مدرسة للانتخابات الرئاسية

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن الإنتهاء من تجهيز 286 مدرسة كمقرات انتخابية، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع التأكد من توافر خطوط التليفونات والأبواب الحديدية لها لتأمينها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، برئاسة الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة، بحضور منال عبدالوهاب، وكيل المديرية، وصابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والادارية، ومديرى عموم الادارات التعليمية، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة، وأشرف سعد، مدير مركز التطوير التكنولوجى، وأحمد أبوالفضل، مدير إدارة الإحصاء بالمديرية.

 

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ناقش الاجتماع، تجهيز وإعداد المدارس المخصصة مقار للجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكيد من جاهزية اللجان.


وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ،على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدارس التى سوف تتخذ مقرات انتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة، وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان.

 

وطالب السيد، بضرورة التأكد من توفير تليفون أرضى باللجان الانتخابية، ودورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفى اللجان، مع تواجد غرفة بشبابيك وأبواب وأقفال حديدية لحفظ صناديق الاقتراع بها، وكذلك بتوفير أتوبيسات لنقل المعلمين إلى مقار اللجان الانتخابية تيسيراً عليهم.

 

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