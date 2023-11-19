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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث حصر وميكنة بيانات أراضي أملاك الدولة

اجتماع أملاك الدولة
اجتماع أملاك الدولة

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بـ قنا ، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير المساعد، والمهندسة هويدا النوبى، نائب رئيس هيئة المساحة وصابر سعيد، مدير إدارة الأملاك بقنا، والمهندس محمد اسماعيل، مدير المساحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، بنود البروتوكول الموقع بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة قنا، والذى يهدف إلى حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر واعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بمحافظة قنا مع توفير الاحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة.

 

أكد الداودى، أن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية.

 

وأضاف محافظ قنا ، كما يحافظ حصر أملاك الدولة على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

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