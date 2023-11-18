حركة تنقلات موسعة لقيادات المدن والقرى في محافظة قنا.. تفاصيل

أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، حركة تنقلات موسعة، بالقرار رقم ٥٥٧ ، بين رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى، إضافة لإلغاء ندب عدد كبير من القيادات المحلية.

تضمنت الحركة إلغاء ندب جمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعودته إلى عمله الأصلي بالوحدة المحلية في أبوتشت، وإلغاء ندب حافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وعودته لعمله الأصلي بمركز ومدينة نجع حمادى.

وتضمن القرار إلغاء ندب عماد الدين محمود عبد العاطي، وطلعت عبد الشافي وأحمد عربي وعودتهم إلى عملهم الأصلي بالوحدات المحلية التابعين لها.



وتقرر إلغاء ندب رئيس قرية المحروسة وأولاد نجم القبلية وعودتهما إلى التربية والتعليم، وإلغاء ندب رئيس الحراجية والكلاحين وعودتهما للعمل للوحدة المحلية لقوص ونقادة.



وتضمنت الحركة، ندب خالد بهيج حسين للعمل قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وندب عماد عبد الهادي السمان، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.



وتضمن القرار ندب الحسيني صبري، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و زين الدين أبوالحسن محمود، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وندب حمادة صلاح كامل، نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وندب أحمد محمد فريج خلف الله، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وندب شعبان عبد القادر حسين، أحمد للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

وتضمن القرار، نقل أحمد جمعة محمود، للعمل رئيسا لقرية طوخ بنقادة، و وائل أبوالعباس نور الدين، للعمل رئيسا لقرية القارة بمركز أبوتشت، و عثمان عبد الرحيم نور الدين، للعمل رئيسا لقرية أبوشوشة، و فاطمة علي محمد أحمد، للعمل رئيسا لقرية الكلاحين بقفط، وربيع منصور عبد الله، رئيسا لقرية السمطا بدشنا.

وتقرر ندب سامح عثمان علي، للعمل رئيسا لقرية أبومناع غرب، وأحمد جمال السيد كساب، رئيسا لقرية المراشدة، وسيد ابراهيم عواد سليم، رئيسا لقرية البراهمة، وسليم سيد سليم، رئيسا لقرية دندرة، ومحمد سيد سليم، رئيسا لقرية المحروسة.

حركة المحليات بقنا