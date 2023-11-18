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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنهاء 1060مستندا لصرف مستحقات المعلمين المتأخرة بإدارة قنا التعليمية

إدارة قنا التعليمية
إدارة قنا التعليمية

قالت وفاء رشاد خلف الله ، مدير عام إدارة قنا التعليمية، إنه تم الإنتهاء من ١٠٦٠ مستندا بالشطب وأحكام تعديل الأساسى والحافز التكميلى ورصيد الإجازات والحصص بالأجر، للصرف لمستحقيها يوم ٢٣ نوفمبر الجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام إدارة قنا التعليمية، مع مديرى شؤون العاملين، والشؤون المالية والإدارية، ومسئول الشطب ومندوب المديرية المالية بالإدارة التعليم، لبحث معوقات صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين بكافة المراحل التعليمية.

 

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وأوضحت رشاد ، أنه سوف يتم دفع مكافأة امتحان الشهادة الاعدادية وكنترول الشهادة الاعدادية ومركز التوزيع، أيضاً يوم ٢٣ نوفمبر  الجارى مع المرتبات.

وشددت مدير عام إدارة قنا التعليمية، على أنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة لجميع المعلمين مع توفير كافة الامكانيات اللازمة بديوان عام الادارة لتسهيل الإجراءات التى تصب فى صالح المعلمين وخدمة العملية التعليمية.

وأشادت خلف الله، بأداء العاملين بديوان الإدارة، والإلتزام بالتواجد داخل الأقسام  وإنجاز العمل بيسر وسرعة لجميع المعلمين، مؤكدة أن ما يتم داخل الإدارة التعليمية يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وأن الجميع يعمل على دعم العملية التعليمية وتوفير المناخ الملائم للمعلمين لأداء دورهم في خدمة الطلاب ودعم العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.

قنا التعليمية تعديل الأساسى المستحقات المالية المتأخرة المرتبات العملية التعليمية

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