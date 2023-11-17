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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أول مؤتمر نسائي في قنا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية

أول مؤتمر نسائي بقنا
أول مؤتمر نسائي بقنا

شهدت مدينة قوص جنوب قنا، مساء اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات أول مؤتمر نسائي لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعم ورعاية حزب الحرية المصري.

وشهد المؤتمر توافد الآلاف السيدات من مركز قوص ومراكز قنا المختلفة قنا؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة البناء الإنجازات، خاصة ما تحقق للمرأة من مكتسبات فى كافة المجالات لم تشهدها أي فترة أخرى.

تضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من المشاركين، ما بين سيدات ورجال، للتأكيد على الدور الهام للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع فى مختلف المجالات.

و قال معتز محمد محمود، نائب رئيس الحزب ، إن مدينة قوص شهدت انطلاق أول مؤتمر نسائي، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات فى مختلف المجالات طوال الفترة الماضية التى تولى فيها رئاسة جمهورية مصر العربية.

و أضاف محمود، نحن لا ننتخب شخصا، ولكننا ننتخب الأمن القومي المصري، الذي يحتم علينا اختيار الشخص المناسب للفترة القادمة، والتي يعلم الجميع مدى خطورتها؛ حتى نعبر من خلال القيادة السياسية الرشيدة إلى بر الأمان.

 وكان حزب الحرية المصري، برئاسة ممدوح محمد محمود، أعلن عن عقد أول مؤتمر نسائي في قلب صعيد مصر، بمحافظة قنا؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و 12 ديسمبر 2023 داخل مصر.

قنا مدينة قوص مؤتمر نسائي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية حزب الحرية المصرى

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