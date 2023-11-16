عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على جودة الإنتاج.. محافظ قنا يتفقد مشروعات أمن غذائي بالمعنا

مشروعات الأمن الغذائى
مشروعات الأمن الغذائى بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائى التابعة لديوان عام المحافظة، بمنطقة المعنا، لمتابعة انتظام سير العمل بمختلف المشروعات الإنتاجية.
 

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد مزرعة النخيل المجدول ، حيث تسعى المحافظة نحو التوسع فى زراعة النخيل وتطبيق أحدث نظم الزراعة، من حيث أنظمة الرى والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة.

 

تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس الثانوية بقنا

الأحد.. انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقنا

 

كما تفقد محافظ قنا ، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات"طماطم شيرى، طماطم بلدي، خيار، فلفل حار، فلفل رومي، فلفل ألوان، باذنجان أبيض وأسود" و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

واستكمل الداودى، جولته بمتابعة سير العمل بمحطة الألبان رقم 1 للاطمئنان على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية البيطرية، موجها بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الإنتاج عالية الجودة.

 

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، والتي تضم مشروعات"محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، فضلاً عن مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

قنا مشروعات الأمن الغذائي منطقة المعنا المشروعات الانتاجية مزرعة النخيل المجدول الاسمدة العضوية الصوبات الزراعية الخضروات السلع الغذائية المراشدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

هات الكورة.. لقطة طريفة من صلاح مع لاعب جيبوتي بعد إحرازه سوبر هاتريك|شاهد

قيادي بحركة فتح: المقاومة بخير وجاهزة للقتال عاماً كاملاً

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

الأمم المتحدة تعلق على الرفض الإسرائيلي لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة بغزة

مصطفى بكري: أكاذيب إسرائيل بشأن غزة يذكرني بأسلحة الدمار الشامل لاحتلال العراق

بيان عاجل من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

في عيد ميلادهما.. شاهد صور كنزي وعبدالله عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

فيديو

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

كلموا مصر خلوني امشي.. السيسي يستجيب لاستغاثة طفل فلسطيني لعلاجه في مستشفيات مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ