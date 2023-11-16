للاطمئنان على جودة الإنتاج.. محافظ قنا يتفقد مشروعات أمن غذائي بالمعنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائى التابعة لديوان عام المحافظة، بمنطقة المعنا، لمتابعة انتظام سير العمل بمختلف المشروعات الإنتاجية.



استهل محافظ قنا، جولته بتفقد مزرعة النخيل المجدول ، حيث تسعى المحافظة نحو التوسع فى زراعة النخيل وتطبيق أحدث نظم الزراعة، من حيث أنظمة الرى والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة.

كما تفقد محافظ قنا ، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات"طماطم شيرى، طماطم بلدي، خيار، فلفل حار، فلفل رومي، فلفل ألوان، باذنجان أبيض وأسود" و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واستكمل الداودى، جولته بمتابعة سير العمل بمحطة الألبان رقم 1 للاطمئنان على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية البيطرية، موجها بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الإنتاج عالية الجودة.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، والتي تضم مشروعات"محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، فضلاً عن مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.