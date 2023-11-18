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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا توقع الكشف على 715 مواطنا بقافلة طبية بقرية القلعة

قافلة طبية بقفط
قافلة طبية بقفط

نجحت القافلة الطبية الموسعة، التى نظمتها مديرية الصحة بـ قنا ، علي مدار يومي الأربعاء والخميس، فى توقيع الكشف على ٧١٥ مواطنا بقرية القلعة التابعة لمركز قفط.

وقال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن القافلة استفاد منها ١١٩ مواطنا في تخصص الباطنة، ١٩ جراحة، ١٣ نساء، ٦٨ أطفال، ١٣٦ رمد، ١٦ تنظيم أسرة.

 

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وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تأتى ضمن جهود "حياة كريمة" والتي تقدم أوجه الرعاية المتكاملة للمواطنين وتحفظ حقوقهم فى رعاية أفضل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وأوضح الدكتور أحمد علي، مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة، بأن القافلة ضمت العديد من الخدمات التكاملية، مثل معمل للدم، معمل المتوطنة، أشعة، سونار، فضلاً عن  تقديم التوعية والتثقيف الصحي لأكثر من ٧٠ مواطن من المترددين على القافلة.

وأضاف مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بـ قنا، بأن القوافل مستمرة للوصول إلى كافة المواطنين المستحقين للخدمات طبية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بقرى حياة كريمة.

 

قافلة طبية بقفط

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قنا مركز قفط قرية القلعة قافلة طبية مديرية الصحة صحة قنا تنظيم أسرة حياة كريمة

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