محافظ قنا يتابع أعمال رعاية النخيل البرحي والمجدول بمشروعات الأمن الغذائي

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، أعمال رعاية النخيل البرحى والمجدول بمزرعة النخيل التابعة لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا ، للاطمئنان علي تطبيق أفضل الأساليب العلمية في رعاية أشجار النخيل.

رافقه خلالها أشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي، و ثابت إبراهيم، مدير مشروع الغابة.

تفقد محافظ قنا ، أعمال تقليم النخيل وتسميدها، وأعمال فصل الفسائل وعدم تركها متزاحمة ، والترديم حول جذع النخلة وسد الفراغات لعدم ملامسة الماء لجذع النخلة أثناء الري لحمايتها من الإصابة ببعض الأمراض التي تصيب النخيل.



ووجه الداودى، بعمل جدول بتوقيتات معلومة لجميع أعمال الرعاية التي تتم للنخيل، مع ضرورة الالتزام بتلك التوقيتات لضمان تحقيق أفضل معدلات نمو وإنتاج لنخيل المزرعة.

يُذكر أن مزرعة النخيل تقع علي مساحة ٥٥ فدان ، و تضم ٤ الآف نخلة ، بواقع ٣٠٠٠ نخيل برحى، و ١٠٠٠ نخلة مجدول ، و يتم طرح إنتاجها من البلح بمنافذ المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.