عبدالمنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة ستاد بريست في الدوري الفرنسي

أعلن أوليفييه بانتالوني المدير الفني لفريق نيس عن قائمة الفريق لمواجهة ستاد بريست مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي الممتاز

وضمت القائمة المدافع المصري محمد عبد المنعم

ويحتل نيس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط

وجاءت قائمة نيس لمواجهة بريست بالدوري الفرنسي كالتالي :

حراسة المرمى: تيدي بولهندي، يهفان ضيوف، بونسوت مارتن.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، جوناثان كلاوس، حمزة كوتون، ماندزا كزافييه، جيلان مورانا، يوسف ندايشيمي، نكونكو نيلز، سيدو أليدو.

خط الوسط: هشام بوداوي، جبريل كوليبالي، مورجان سامسون، أكسيل فيتسل.

خط الهجوم: محمد عمورة، هاين جوتييه، سفيان ديوب، يانسون إسحاق، نجومو ناثان، إيلي واهي