قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أقرب إجازة رسمية في مصر
علاج 1.23 مليون شخص.. التضامن تستعرض الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن بمنتدى مصر 2026
نتنياهو يطلب من حزبه إلغاء الأنشطة الانتخابية عقب إطلاق النار في الضفة
خلال ساعات قليلة.. قطع المياه عن مناطق بالمقطم والأسمرات
منتدى مصر 2026 .. التخطيط: نستهدف معدل نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%
خلال أسبوع.. القوات الأوكرانية تخسر 8340 عسكريا في حربها ضد روسيا
بسبب علاقة غير لائقة.. استقالة رئيس الأركان النيوزيلندي
تحديث iPadOS 27.2 يضيف ميزة جديدة لـ آيباد.. كيف تستخدمها؟
سموتريتش يدعو لحملة عسكرية شاملة في الضفة لتفكيك السلطة الفلسطينية
آلاف المتظاهرين في فيينا يحتجون على خفض ميزانية التعليم
كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالمنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة ستاد بريست في الدوري الفرنسي

نيس
نيس
ياسمين تيسير

أعلن أوليفييه بانتالوني المدير الفني لفريق نيس عن قائمة الفريق لمواجهة ستاد بريست مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي الممتاز

وضمت القائمة المدافع المصري محمد عبد المنعم

ويحتل نيس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط

وجاءت قائمة نيس لمواجهة بريست بالدوري الفرنسي كالتالي :

حراسة المرمى: تيدي بولهندي، يهفان ضيوف، بونسوت مارتن.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، جوناثان كلاوس، حمزة كوتون، ماندزا كزافييه، جيلان مورانا، يوسف ندايشيمي، نكونكو نيلز، سيدو أليدو.

خط الوسط: هشام بوداوي، جبريل كوليبالي، مورجان سامسون، أكسيل فيتسل.

خط الهجوم: محمد عمورة، هاين جوتييه، سفيان ديوب، يانسون إسحاق، نجومو ناثان، إيلي واهي

نيس الدوري الفرنسي عبدالمنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترامب

ضربات تستمر عدة أيام.. ترامب يدرس استئناف حملته العسكرية ضد إيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

ترشيحاتنا

الوقود التقليدي

فاروبريم السويسرية تتوقع تضاعف الطلب على الوقود وسط أزمة الإمدادات في أوروبا

نتنياهو

بعد عملية الخليل.. نتنياهو يغلق الضفة الغربية أمام الدخول والخروج

كارولين ليفيت

كارولين ليفيت: العمل بالبيت الأبيض من أصعب الوظائف .. و"كاتي زكريا" لم تكن مناسبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد