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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربي

حادث تصادم بقنا
حادث تصادم بقنا


 

أسفر حادث تصادم سيارتين ملاكى و ميكروباص عن إصابة ٦ أشخاص بطريق قنا نجع حمادي الصحراوى الغربى.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص، بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام المزرعة اليابانية، نتج عنه إصابة ٦ أشخاص.

 

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ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة الطريق.
 

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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