رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض المشغولات الإبداعية بتربية قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، المعرض الأول للمشغولات الابداعية بكلية التربية بقنا والذي أقامته أسرة"طلاب من أجل مصر".

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الطيب، عميد الكليه والدكتور محمد صبري الأنصارى، وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن تهامي، مقرر أسرة"طلاب من أجل مصر"بكلية التربية، والدكتور حسن حمدى، الاستاذ بالكلية والمشرف على المعرض.

ضم المعرض مشغولات يدوية وهاند ميد ومجسمات وبنرات ولوحات فنية من أعمال طلاب كلية التربية.

وأبدى رئيس جامعة جنوب الوادى، إعجابه بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة والتي تبرز إبداعات ومواهب كبيرة بالكلية، فضلاً عن التنظيم المتميز للمعرض الذي أكد الذوق الفني الراقي للجميع.

أقيم على هامش المعرض، احتفالية فنية لطلاب الكلية تضمنت بعض القصائد الشعرية والاستعراضات الفنية والتواشيح الدينية المتميزة.

