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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

برنامج تدريبي لبناء قدرات فرق الاعتماد المؤسسى والبرامجى بجامعة جنوب الوادى

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

بدأ مركز ضمان الجودة بـ جامعة جنوب الوادى، تنفيذ البرنامج التدريبي الموسع لتأهيل فرق الاعتماد البرامجي والمؤسسي بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح سليم طايع، عميد كلية الآداب، ومتابعة الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 

وافتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، خلال تدشينه للبرنامج التدريبى، القاعة التدريبية التابعة لوحدة القياس والتقويم بكلية الآداب بقنا، والتي تم تأثيثها وتجهيزها من خلال مشروع إنشاء وحدة القياس والتقويم بالكلية بقيادة الدكتور طارق الكاشف، المدير التنفيذي للمشروع ومدير الوحدة، والدكتور صلاح سليم طايع، عميد الكلية ومدير المشروع، وعضوية فريق عمل المشروع بكلية الآداب.

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قال الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز الجودة بالجامعة، إن البرنامج التدريبي يتكون من 12 دورة تدريبية لمعايير الاعتماد المؤسسي و7 دورات لمعايير الاعتماد البرامجي، ويهدف إلى بناء قدرات وتأهيل جميع أعضاء فرق العمل بمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالجامعة"بما يوازي 800 متدرب" لاستيفاء معايير ومؤشرات وملفات الوثائق الرئيسية والداعمة للاعتماد البرامجي والمؤسسي بوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة المختلفة، وإلى تأهيل كليات وأقسام وبرامج الجامعة للتقدم لجوائز الجامعة المؤسسية لأفضل كلية وأفضل قسم علمي وأفضل برنامج والتى سيتم إطلاقها قريباً بالجامعة.

 

وأضاف الكاشف، بأنه سوف يتم تنفيذ هذا البرنامج على مدار أسبوعين من الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ م وحتى الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ م، بالتعاون مع كلية الآداب بقنا حيث يتم التدريب بالقاعات التدريبية الخاصة بالكلية، ويقوم بالتدريب نواب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ومدربي المركز.

 

وأعرب رئيس جامعة جنوب الوادى، عن شكره وتقديره للمركز و المدربين لما يبذلونه من جهوة حثيثة للارتقاء بجودة الأداء بالجامعة، مشدداً على مديري وأعضاء وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة بتنفيذ ما سيتم التدريب عليه بالدورات بالكليات بشكل عملي بما يؤدي إلى إحداث تطوير حقيقي لنظم جودة الأداء بها ومن ثم حصولها على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي.

 

وثمن رئيس الجامعة، جهود كلية الآداب في استضافة التدريبات بمقر الكلية وبقاعاتها وتوفير كافة أوجه الدعم لها، ولما بذل من جهد من أعضاء فريق العمل بمشروع انشاء وحدة القياس والتقويم بالكلية وخاصة فيما يتعلق بإنشاء وتأثيث وتجهيز قاعة التدريبات.

 

حضر حفل الافتتاح وحفل تدشين البرنامج التدريبي لوكلاء كلية الآداب ورؤساء الأقسام ومديري وحدات ضمان الجودة بالجامعة ومنسقي الاعتماد البرامجي والمؤسسي بالجامعة، إضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والجامعة.

جامعة جنوب الوادى

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جامعة جنوب الوادي كلية الاداب مركز الجودة الاعتماد المؤسسي جودة الأداء التدريبات

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