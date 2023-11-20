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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة "صوتك مستقبلك".. ندوة عن "المشاركة السياسية للأيدى العاملة" بمصنع سكر قوص

ندوة مجمع إعلام قنا
ندوة مجمع إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا ندوة بعنوان "المشاركة السياسية للأيدى العاملة"، بمصنع سكر قوص، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العاملة للاستعلامات التى أطلقها تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك"، لحث المواطنين بمختلف فئاتهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حاضر فى الندوة الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، بحضور المهندس حسن جابر، رئيس قطاعات مصنع سكر قوص، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، و أبوالحسن الجزايرى، نائب رئيس اتحاد عمال محافظتى قنا والأقصر، وبحضور لفيف من قيادات وعمال مصنع سكر قوص.

 

 

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وقال الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق لـ جامعة جنوب الوادى، إن المشاركة الايجابية جزء أصيل من واجب المواطن تجاه وطنه الذى أعطاه هذا الحق الدستورى، لكى يختار من يراه مناسباً لقيادة الوطن، دون توجيه أو إجبار على مرشح بعينه، فالمشاركة والاختيار أمانة لابد أن يراعيها الناخب، لأنه يساهم فى صنع مستقبل وطن بهذا الاختيار.

وأضاف الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى: “لابد أن نكون قدوة لأبنائنا فى المشاركة والتفاعل مع القضايا الوطنية، حتى نغرس فيهم حب الوطن والمشاركة بفعالية فى المستقبل، لأن اختياراتنا ومشاركتنا الفعالة تسهم فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتعطى صورة ايجابية للشعب المصرى أمام العالم الذى ينظر إلى مصر بكل اهتمام وتقدير”.

وأشار منصور، إلى أن الحضور المميز من قبل العاملين، يدل على مدى وعى عمال مصر بأهمية مشاركتهم فى الانتخابات القادمة خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد والتى تحتم علينا أن نكون على قلب رجل واحد.

وتوقع أن تكون هناك مشاركة فاعلة وعرس كبير خلال الانتخابات القادمة، مثنياً على الحضور الكثيف لعمال مصنع سكر قوص، وعلى حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للوصول إلى كاف المواطنين وتوعيتهم بدورهم الوطنى فى المشاركة.

من جانبه قال المهندس حسن جابر، رئيس قطاعات مصنع سكر قوص، إن الإقبال الشديد من قبل العاملين بمصنع السكر على المشاركة فى فعاليات الندوة يؤكد وعيهم بأهمية دورهم الوطنى خلال الانتخابات القادمة، ودورهم فى الحفاظ على استقرار الوطن من خلال المشاركة الفعالة فى كافة الفعاليات الوطنية، خاصة فى ظل الأحداث الجارية التى يعيشها العالم.

وأكد رئيس قطاعات مصنع سكر قوص، أن المشاركة بصورها المختلفة هى من تحدد المستقبل القادم للدولة، ومستقبل الأجيال القادمة، فالمواطن هو من يختار من يمثله سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويجنى ثمار هذا الاختيار.

ولفت إلى أن الانتخابات تتم وسط أجواء ديمقراطية يشرف عليها القضاء، والناخب له مطلق الحرية فى اختيار من يراه أفضل لقيادة المرحلة القادمة من تاريخ مصر.

بدوره قال أبوالحسن الجزايرى، نائب رئيس اتحاد عمال محافظتى قنا والأقصر، إن العاملين فى جميع قطاعات الدولة، خاصة الأيد العاملة، لديهم من الوعى والثقافة ما يدفعهم للمشاركة الايجابية فى الفعاليات الوطنية المختلفة، وإحساسا بالمسئولية الوطنية تجاه بلدنا، وكرسالة للعالم بأننا لسنا أقل وطنية أو تحضراً من أى دولة، لذلك سوف تخرج جموع الأيدي العاملة بأسرهم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من أجل مرحلة جديدة لبلدنا الحبيب مصر.

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